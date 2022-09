Superliga Herren: Zwei starke Leistungen brachten einen Sieg

Werbung

Beim SKC Kleinwarasdorf erfolgte nach der so erfolgreichen abgelaufenen Saison zwar ein kleiner Umbruch, doch Martin Janits und Co. setzen sich auch in neuer Besetzung wieder hohe Ziele. „Wir wollen in die Top-Drei. Ich denke, dass wir qualitativ genauso stark sind wie in der Vorsaison“, sagt der Mannschaftskapitän. Im Sommer musste er die Abgänge der beiden Legionäre Claudiu Boanta (nach Wiener Neustadt) und Ivan Cech (in die Slowakei) sowie Marco Linzer, der aus studientechnischen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht, verkraften. Ersetzt wurde das Trio durch Ondrej Sobcak, Kristjan Mijatovic und Christoph Essmeister.

„Ich bin mit dem Auftakt zufrieden.“

Mit den neuen Kräften gelang auch gleich ein guter Auftakt in die neue Saison. Aufsteiger Jenbach wurde auswärts mit 6:2 in die Schranken gewiesen. „Ich bin mit dem Auftakt zufrieden. Natürlich gilt es in den kommenden Runden noch ein bisschen mehr aus jedem Einzelnen herauszukitzeln, aber die zwei Punkte haben wir einmal“, war Janits mit der Leistung zufrieden. Am kommenden Samstag will man beim Derby gegen Schlaining, dessen Heimbahn ebenfalls jene im Gasthaus Kautz-Janits in Kleinwarasdorf ist, nachlegen. „Zuhause wollen wir gegen jeden gewinnen“, so Janits selbstbewusst.

Der SKC Sonnensee Ritzing machte beim Orth/Donau ein gutes Spiel, lieferte im Schnitt 615 Holz, musste sich aber dennoch mit 0:8 geschlagen geben. Weil der Titelfavorit aus allen Rohren feuerte, mit 4.061 Kegeln sogar nur knapp am österreichischen Rekord scheiterte. Auch Runde zwei hat es für Roman Gerdenitsch und Co. in sich. Mit dem KV Schwaz wartet der nächste unangenehme Gegner. Auf der Leistung von Orth kann man aber aufbauen.