Superliga-Kegler erreichten ihre Saisonziele

Werbung

„Ziel erreicht“, so die Kurzfassung von Kleinwarasdorf-Kapitän Martin Janits zur abgelaufenen Superliga-Saison. Daran konnte auch die 1:7-Niederlage in der letzten Runde gegen den überlegenen Meister aus Neunkirchen nichts ändern. „An diesem Tag war für uns nicht viel zu holen. Sie sind verdient Meister und präsentierten sich auch als eine Klasse besser als wir, obwohl auch unsere Leistung nicht schlecht war“, schildert Janits von der Begegnung am vergangenen Wochenende. Insgesamt blicken die Kleinwarasdorfer auf eine Spielzeit mit Höhen und Tiefen zurück. „Die Herbstsaison war schon sehr gut. Da waren wir sehr kompakt“, weiß der Mannschaftsführer. „Im Frühjahr hatten wir einen Hänger, da ging unser Schnitt runter.“ Die Folge war, dass man sich in einigen Spielen gegen vermeintlich leichtere Gegner schwer tat, die Punkte einzufahren und auch bittere Niederlagen wie gegen Schwaz und Sankt Pölten das ausgegebene Saisonziel (Anm.: Platz drei) in Gefahr brachten.

Heimsieg gegen Orth sicherte das Saisonziel

Die Höhen, wie etwa der Heimsieg über Orth/Donau, hinterließen aber dann doch einen positiven Eindruck der Saison 2022/23. Und die ist für den SKC Kleinwarasdorf noch nicht zu Ende. Am 24. und 25. Juni hat man noch eine Titelchance, wenn es im Bundesleistungszentrum Ritzing um den Österreichischen Cup-Titel geht.

Martin Eder, Sascha Mileder, Csongor Nemeth (stehend, v.l.), Balazs Rudolf, Alexander Jaskulski und Roman Gerdenitsch (hockend, v.l.) vom SKC Sonnensee Ritzing beendeten die Saison auf Rang sechs. Foto: Didi Heger

Dort wäre gerne auch der Lokalrivale aus Ritzing gelandet. Zumal das Cup-Finale auf der eigenen Bahn stattfindet. „Im Burgenland-Cup sind wir leider an Kleinwarasdorf gescheitert. Aber die waren heuer einfach stärker“, gibt Ritzing-Kapitän Roman Gerdenitsch fair zu. Selbst blickt man beim SKC Sonnensee Ritzing auf eine zufriedenstellende Saison zurück. „Wir haben uns Platz fünf oder sechs vorgenommen“, gibt Gerdenitsch die Saisonziele preis.

Am letzten Spieltag einen Platz gutgemacht

Mit einem 6:2 am letzten Spieltag gegen Absteiger Micheldorf überholte man den KSV Wien, der gleichzeitig in Jenbach nicht über ein 4:4 hinaus kam, und holte damit den angepeilten sechsten Platz. Mehr war auch aufgrund der Verletzungsmisere nicht möglich. Immer wieder mussten die Ritzinger Spieler aus dem zweiten Team hochziehen, da Martin Eder, Sascha Mileder und Sandor Pete immer wieder mit Blessuren zu kämpfen hatten. Dadurch boten sich natürlich auch Chancen für Akteure aus der Zweit-Vertretung. Einer davon war Csongor Nemeth, der mit 592 Holz sogar den drittbesten Schnitt aller Ritzinger aufweisen konnte. „Csongor hat sich schnell in der Superliga zurechtgefunden“, ist der Mannschaftsführer mit seinem internen Neuzugang zufrieden. Wie das Team in der kommenden Saison aussehen wird, wird sich erst entscheiden. „Das Transferfenster ist bis Ende Mai geöffnet“, erzählt Roman Gerdenitsch, für den die Saison noch nicht beendet ist.

Einerseits qualifizierte sich der Ritzing-Kapitän gemeinsam mit Kleinwarasdorfs Martin Janits und Steinbergs Thomas Baumgartner für die Österreichischen Meisterschaften im Einzel und andererseits könnte Gerdenitsch auch für Österreich bei der Team-WM in Varazdin (Kroatien) von 17. bis 28. Mai 2023 am Start sein. Seinen Platz in der Mannschaft hat Martin Janits schon sicher. Der Kleinwarasdorfer gönnt sich daher keine Trainingspause, startete umgehend in die Vorbereitungen. „Wir haben dort gute Chancen“, so Janits. Die Vorrundengegner lauten: Sl