Titelverteidiger Janits wieder nicht zu bezwingen

Heiß her ging es in den Finalphasen der beiden Bewerbe am vergangenen Wochenende. Den Beginn machten die Damen am Samstag im Gasthaus Kautz-Janits in Kleinwarasdorf. Siegerin Elfriede Artner vom DKV Schlaining musste sowohl im Halbfinale als auch im Endspiel gegen ihre Teamkolleginnen in den Sudden Victory.

Sowohl gegen Lisa Marie-Pimperl (21:13) als auch gegen Martina Vegerbauer (22:17) behielt die Titelträgerin die Oberhand. Im Duell der Mittelburgenländerinnen um Rang drei setzte sich Lisa-Marie Pimperl gegen Claudia Fennes (Deutschkreutz) nach einem 1:1 nach zwei Bahnen ebenfalls im „Nachspiel“ mit 24:17 durch. Die Bundesliga-Spielerinnen aus Ritzing, Nina Unger und Tanja Pröll, mussten im Viertelfinale die Segel streichen. Beide scheiterte hauchdünn mit 1:2 an den späteren Medaillengewinnerinnen.

Wie eng es beim Sprint-Bewerb (Anm.: je 20 Wurf auf zwei Bahnen) zugeht, zeigten Tags darauf auch die Herren im Sport-Hotel-Kurz. Die favorisierten Superliga-Akteure des SKC Kleinwarasdorf, Peter Brandstetter, Franz Wendl und Martin Janits standen allesamt im Semifinale und matchten sich dort mit dem letzten verbliebenen „Hausherren“ Daniel Oriovics vom SKK Loisdorf um den Landesmeistertitel.

Am Ende setzte sich Titelverteidiger Martin Janits durch. Doch seine Teamkollegen verlangten dem Kleinwarasdorfer, der eiserne Nerven bewies, alles ab. Peter Brandstetter (Semifinale) und Franz Wendl (Finale) mussten sich jeweils mit 1:2 geschlagen geben. Rang drei sicherte sich Daniel Oriovics.

Die vier Halbfinalisten beider Bewerbe lösten auch die Tickets für die Staatsmeisterschaften.