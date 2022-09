Oberpullendorfer Kids: Spitzenplätze trotz starker Konkurrenz

Werbung

Da die Fußballhalle des Sport-Hotel-Kurz zwei Tennisplätzen weichen musste, organisierte die Nachwuchsleitung der SCO Juniors nach dem MK Kamin-Cup und dem SEAT Kneisz-Cup im Mai ein zweites Freiluft-Event. So trafen am vergangenen Wochenende im Rahmen des MK Kamin-Cups (U9, U10) und des Habe D‘ere Cups (U11, U12) 47 Nachwuchsteams aufeinander. Als weiterer Partner unterstützte einmal mehr die Bank Burgenland, welche für jedes Team einen Pokal zur Verfügung stellte. „Ich möchte mich bei allen Sponsoren, auch bei den kleineren, für die Unterstützung bedanken“, so Nachwuchsleiter Didi Heger. „So ist es auch möglich, dass wir jedem Kind eine warme Mahlzeit servieren können.“

Zum Sportlichen: Im U9-Bewerb verpassten die SCO Juniors den Semifinal-Einzug um einen Punkt hinter Pinkafeld, weil in den letzten beiden Gruppenspielen nur zwei torlose Remis gelangen. Am Ende wurde man Sechster. Die SpG Der Club landete auf dem zehnten Rang. Im U10-Bewerb fanden sich die Bezirksteams von der SpG Der Club (7.), den SCO Juniors (10.) und vom FC Deutschkreutz (11. und 12.) ebenso in der zweiten Hälfte des Endtableaus wieder wie die U11 der Heimischen als 13. und das FFZ Waldquelle Juniors als Neunter.

Weiter nach oben ging es im U12-Bewerb für die Bezirksvereine. Oberpullendorf scheiterte im Semifinale an Wienerberg (0:2), die SpG Mitte erst im Penaltyschießen des Endspiels, obwohl man zwischenzeitlich schon geführt hatte.