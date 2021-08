Vor einem Jahr war eigentlich schon alles angerichtet. Die Plakate und Flyer waren schon gedruckt, blieben zu Beginn der Corona-Pandemie allerdings an der Grenze hängen. War am Ende egal, weil der Lockdown das Turnierevent vereitelte. Auch in diesem Frühjahr bescherte ein neuerlicher Lockdown den Nachwuchskickern leere Sportplätze und Heimtrainings. Breitenbrunns Jugendchefs Markus Hafner und Kurt Behringer samt ihrem engagierten Nachwuchsteam ließen sich nicht beirren, holten den traditionellen Cup eben nach der Kirschblüte (und auch nach deren Ernte)nach. So waren am vergangenen Wochenende 33 Teams in sechs Altersklassen am Start. Mit dabei auch zwei Teams aus dem Bezirk Oberpullendorf. Die SpG Deutschkreutz/Neckenmarkt im U12-Turnier, sowie die U10 der Waldquelle Juniors. Letztere hatten Pech, da ihr Turnier nach wenigen Spielen aufgrund eines Gewitters abgebrochen werden musste. „Sicherheit geht vor“, so Turnierorganisator Kurt Behringer. Dennoch ging jeder Teilnehmer mit einer Erinnerungsmedaille nach Hause. „Spiel, Spaß und endlich wieder das Können präsentieren zu dürfen, standen im Vordergrund“, so die Veranstalter. Daher gab es auch so wie immer in Breitenbrunn, keine Endwertungen.