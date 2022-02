Kegeln: Das Derby-Triple lief nach der Papierform

Den Start ins Derby-Triple am vergangenen Samstag in Kleinwarasdorf machten die Damen, in deren Begegnung es um die bessere Ausgangsposition im Kampf um den dritten Platz in der Bundesliga ging.

Die Hausherrinnen machten gleich von Beginn an gehörig Dampf. Enikö Nemeth und Aloisia Rust holten neben den beiden Mannschaftspunkten auch 96 Kegel für Kleinwarasdorf heraus. Nina Unger und Viktoria Nemeth holten dann zwar zwei Punkte auf, aber nicht genügend Kegel gut, um Klara Janits und Eva Pantzer im Schlussdurchgang noch in Verlegenheit bringen zu können. Endstand: 6:2. „Die Mädels haben im ersten Durchgang den Grundstein für den Sieg gelegt“, fasste Kleinwarasdorfs Sportlicher Leiter Martin Janits zusammen.

Der Sportliche Leiter nahm sich anscheinend ein Beispiel an seinen Vereinskolleginnen und setzte starke 671 Kegel in die Bahn. Und weil auch die beiden Legionäre Claudiu Boanta (gegen Balasz Rudolf) und Ivan Cech (gegen Paul Kleindl) mit starken Leistungen ihre Punkte holten, wurden die Weichen rasch auf Heimsieg gestellt.

Ritzinger Matchplan wäre fast aufgegangen

Doch die Gäste vom Sonnensee ließen nicht locker, verbuchten durch Sandor Pete, Alexander Jaskulski und Roman Gerdenitsch die weiteren drei Zähler, kamen bei den Gesamtkegeln aber nicht mehr in die Nähe der Favoriten. „Wir wussten, dass wir mit den Gesamtkegeln wohl nicht ganz mithalten können und gingen daher auf die direkten Duelle. Fast wäre unser Plan aufgegangen“, war Kapitän Roman Gerdenitsch mit der Leistung seiner Ritzinger (Schnitt: 606 Kegel) beim 3:5 zufrieden. Bei Kleinwarasdorfs Martin Janits kreisen die Gedanken nach dem Derby-Sieg schon um das Titelduell mit Orth/Donau am kommenden Samstag: „Wir werden uns auch taktisch was überlegen. Aber wir müssen alle bei 110 Prozent sein.“ Eine Niederlage würde wohl – trotz der sehr starken Saison – das Aus im Titelrennen bedeuten. Für den Gegner aus Ritzing geht es im Duell mit Micheldorf um den ersten Heimsieg der Saison, der auch das Abstiegsgespenst endgültig vertreiben würde.

Im Landesliga-Duell der „Zweierteams“ feierte Ritzing einen klaren 7:1-Erfolg. Damit verteidigten Oskar Schmidt & Co. ihre Tabellenführung vor Großwarasdorf, das allerdings bei einem Zähler wenig auch eine absolvierte Partie weniger aufweist.