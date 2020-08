Genau 119 Tage nach dem Abriss der alten Kegelbahn im Gasthaus Kautz-Janits in Kleinwarasdorf erstrahlte die neue Anlage pünktlich zum Start des Eröffnungsturniers in voller Pracht. An den ersten beiden Wochenenden des „Monsterturniers“ mit insgesamt 51 Herren- und Damenmannschaften verlief alles glatt, wurden auch starke Leistungen gezeigt und die Bahn in höchsten Tönen gelobt. „Der Aufwand hat sich ausgezahlt“, blickt Kleinwarasdorfs Sportlicher Leiter Martin Janits auf viele Stunden, welche in die Errichtung der neuen Bahn investiert wurden, zurück.

Sportlich greifen die Heimischen erst unter der Woche in das eigene Turnier ein. „Aufgrund der zahlreichen Nennungen absolvieren wir unser Spiel unter der Woche“, erklärt Janits. Dabei gehen die Hausherren auf die Bestmarke des KSK Union Orth/Donau, die starke 2.555 Kegeln in die Bahn knallten, los. „Das ist schon einmal ein echter Maßstab“, meint der Kleinwarasdorfer, „es kommen aber noch einige richtig gute Mannschaften“.

Wie eben der SKC Kleinwarasdorf selbst. Als bestes mittelburgenländisches Team liegt der SKC Sonnensee Ritzing 1 in der Besetzung Roman Gerdenitsch, Martin Eder, Sandor Pete und Sascha Mileder aktuell auf Rang fünf. In der Einzelwertung scheint mit Gerdenitsch (Anm.: 650 Kegeln) als Achter nur ein Bezirksspieler in den Top Ten auf. In Führung liegt der Sankt Pöltener Thomas Langbauer mit 676 Holz. Bei den Damen führt die Wienerin Ingrid Rapf vom KSV Wien knapp vor der Schlainingerin Iren Nemes und den beiden Kleinwarasdorferinnen Enikö Nemeth und Klara Janits. In der Mannschaftswertung mussten sich die Hausherrinnen dem KSV Wien und Schlaining geschlagen geben. Alle Sieger stehen dann am Samstagabend fest. „Da kann sich noch einiges tun“, so Janits.