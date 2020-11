Ein Wochenende früher als geplant ging es für die Bundesliga-Teams des SKC Kleinwarasdorf und des SKC Sonnensee Ritzing in die Zwangspause. „Wir hatten einen positiven Fall in unseren Reihen und wollten daher kein Risiko eingehen. Die beiden Derbys hätten während der WM-Pause in zwei Wochen stattfinden sollen“, erklärt Kleinwarasdorfs Mannschaftsführer Martin Janits. Dazu wird es wohl nicht kommen.

„Ich gehe davon aus, dass der ÖSKB den Landesverbänden folgen wird und auch unterbricht“, so Janits. Der Burgenländische Verband setzte seinen Spielbetrieb am vergangenen Montag für alle ihm unterstellten Ligen und Klassen aus. Davon betroffen ist auch die zweite Runde des Nachwuchscups, die am 22. November im BLZ Ritzing stattgefunden hätte. Auch Trainings sind bis 30. November nicht erlaubt.

Am vergangenen Wochenende wurde allerdings noch gespielt. Steinberg trug sein Heimspiel in der 1. Bundesliga Ost der Herren in Deutschkreutz aus und besiegte Wiener Neustadt in einer engen Partie mit 6:2.