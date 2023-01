1. Klasse Mitte: Abgänge bei Spitzenteams

Werbung

Für die beiden ersten Verfolger von Tabellenführer MSV 2020, die SPG Kaisersdorf/St. Martin und den ASK Kobersdorf, geht es ohne den einen oder anderen Stammspieler in die Rückrunde. Mittelfeldmann Adam Köver verlässt beispielsweise den Tabellenzweiten und wird wohl in die 2. Liga Mitte wechseln. Draßmarkt scheint ein heißer Kandidat als Köver-Abnehmer zu sein. Der Abgang stand nicht wirklich am Plan: „Ich habe nicht damit gerechnet, es hat sich aber nun eben so ergeben“, kommentierte Kaisersdorf/St. Martin-Trainer Lorandt Schuller den Verlust seines Stammspielers. Ob auf den Abschied des 20-Jährigen noch reagiert wird. „Nein, wir haben ja mit Manuel Wiedenhofer einen Spieler geholt, der diese Rolle einnehmen kann“, stellt Schuller klar.

Für Kobersdorf gab es gleich zwei Abgänge in den vergangen Tagen. Mit Gergö Nemeth und Donat Laczkovich verliert der Dritte zwei Stammkräfte aus dem Mittelfeld, die zudem auch torgefährlich sind. Laczkovic hatte im Herbst zwar nur zwei Treffer zu Buche stehen, glänzte aber vor allem mit Assists – und in der vergangenen Saison kam er am Ende immerhin auf elf Saisontreffer. Gergö Nemeth erzielte in der Hinrunde vier Tore und begibt sich nun auf Vereinssuche. Während Nemeth noch keine neue Destination hat, steht der Klub von Laczkovich bereits fest. Der Spielmacher wird voraussichtlich in die 2. Liga Mitte zum ASV Pöttsching wechseln.

Kobersdorfs Sporlicher Leiter Matthias Steiner: „Die beiden Transfers haben sich kurzfristig ergeben, standen nicht zwingend am Plan.“ Ob und wie die beiden Mittelfeldspieler ersetzt werden, weiß Steiner noch nicht konkret: „Es kann sein, dass wir noch aktiv werden. Mit Armin Memisevic kommt aber ein Spieler retour, der im Herbst verletzungsbedingt fehlte. Er ist für uns ja quasi wie ein Neuzugang zu betrachten.“ Seit Montag sind die Kobersdorfer im Training, werden 14 Tage auch intensive Einheiten abspulen und dann den ersten Test bestreiten.