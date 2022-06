Bezirks-Tennisteams: Die Pflicht erfüllt - jetzt geht es um die Kür

Werbung

Sowohl die Stoober als auch die Ladys aus dem Sport-Hotel-Kurz haben mit dem Einzug ins obere Play-off und dem damit verbundenen fixen Ligaverbleib ihre Saisonziele schon erreicht. Nun warten ab Samstag nur noch sehr hohe Hürden, jeder Punktgewinn wäre als weiterer Erfolg zu verbuchen.

Die wohl allerschwerste Aufgabe in der laufenden Saison haben die Herren des ASKÖ TC Stoob am kommenden Samstag vor sich, wenn man gegen Titelverteidiger Neudörfl auf dessen Anlage antreten muss. „Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen“, sagt Mannschaftsführer Christian Danzinger.

Tobias Pürrer, Gernot Beck, Werner Flasch, Christian Danizinger, Josip Krstanovic, Martin Fekiac und Martin Seidl (v.l.) vom ASKÖ TC Stoob. Foto: BVZ

Gleiches gilt übrigens auch für das Duell mit Eisenstadt eine Woche später vor eigenem Publikum. „Da freuen wir uns auf ein richtiges Tennisfest bei uns auf der Anlage. Mit hoffentlich sehr viel Publikum“, so Danzinger, der sich vom BTV eine Änderung des Modus für die kommende Saison wünscht. „Vier Spiele sind einfach zu wenig. Man sollte sich etwas überlegen, um mehr Spiele bestreiten zu können.“

Die Situation bei den Damen des TC Sport-Hotel-Kurz vor dem Start ins obere Play-off ist ähnlich jener der Stoober. Mit einem Punktgewinn in Neudörfl und den zwei klaren Siegen gegen Neusiedl/See (5:2) und Oggau (7:0) platzierten sich Anna Pürrer und Co. als Aufsteigerinnen sicher und den Top-Vier des Landes.

Nun will man die Titelanwärterinnen aus Bad Sauerbrunn im Heimspiel ärgern. „Wir werden Vollgas geben. Ich denke schon, dass für uns etwas möglich ist“, so Pürrer. Druck macht man sich in Oberpullendorf keinen, aber „Platz drei in der Premierensaison wäre schon schön.“

Als einziges von drei Teams aus dem Mittelburgenland müssen die Damen des ASK Neutal ins untere Play-off. Überraschend kommt dieser Umstand für das ersatzgeschwächte Team, dass in die „Hammergruppe“ B mit Bad Sauerbrunn, Eisenstadt und Rohrbach gelost wurde, allerdings nicht. Am Samstag gastiert mit Oggau erstmals ein Gegner in Schlagdistanz in Neutal. „Wir freuen uns auf diese Begegnung. Mit den Oggauerinnen sind es immer schöne Begegnungen“, erzählt Kapitänin Michaela Faymann. Nachsatz: „Aber natürlich wollen wir so viele Spiele wie möglich gewinnen.“