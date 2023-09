Beiglböck Zweiter über die 10.00 Meter

Eine Woche nach den Österreichischen Meisterschaften der Masters in Eisenstadt fanden am LAC Platz beim Ernst Happel Stadion in Wien die Österreichischen Staatsmeisterschaften im 10.000 Meter-Lauf auf der Bahn der Allgemeinen Klasse statt. Veranstalter waren der Wiener Leichtathletikverband und der ÖLV. Am Start war auch der LMB-Paradeathlet Lukas Beiglböck. Der Spezialist für Bergläufe fühlte sich auch auf der Bahn pudelwohl und belegte in einer Zeit von 35:27,76 Minuten den starken zweiten Platz. Geschlagen wurde der Hochneukirchner nur von Mario Bauernfeind vom KUS ÖBV Pro Team, der eine Zeit von 32:27,15 Minuten erreichte. „Der gesamte Verein gratuliert unserem Vize-Staatsmeister herzlichst zu seiner tollen Leistung“, freut sich LMB-Obmann Stefan Pendl mit seinem Athleten, der selbst mit seiner Performance sehr zufrieden war.