Der LMB lädt zum 2. Wein-Berg-Lauf

Was 2022 als „Probegalopp“ begann, findet am 13. Mai 2023 in Neckenmarkt mit einigen Neuerungen seine Fortsetzung. Der Wein-Berg-Lauf, veranstaltet vom LMB (Leichtathletik Mittelburgenland ist heuer nämlich auch Teil der „Buckltour“, in welcher zehn Veranstaltungen - hauptsächlich im südlichen Niederösterreich - in einem Laufcup vereint sind. „Besonders stolz sind wir, dass wir mit unserer Veranstaltung in den Österreichischen Berglaufcup aufgenommen wurden. Dadurch erfährt unsere Veranstaltung eine enorme zusätzliche Aufwertung“, freut sich LMB-Obmann Stefan Pendl. „Und nicht zuletzt dürfen wir auch die Burgenländischen Landesmeisterschaften im Berglauf austragen.“ Es geht also um jede Menge wichtige Punkte sowie Medaillen.

„Es ist für jeden Läufer etwas dabei“

Auch 2023 werden wieder drei Distanzen angeboten. Für den Nachwuchs geht es über 1,3 Kilometer, der Fun Run findet auf einer Strecke von 3,3 Kilometern statt und der Hauptlauf verlangt den Athleten auf seinen zehn Kilometern alles ab. Hier besteht auch die Option, sich für die rot-goldenen Landesmeisterschaften anzumelden. „Es ist sicher für jeden etwas dabei“, so Pendl.

Jeder Teilnehmer am Hauptlauf erhält (wie gewohnt) eine Flasche Rotwein von „Die Winzer“ oder dem Weinbauverein Neckenmarkt, die Aktiven der Nachwuchsläufe und des Fun Runs bekommen eine Flasche Traubensaft.

Alle Läufe starten bei der Winzergenossenschaft, die Strecken führen auf unterschiedlichen Wegen durch die romantischen Weinberge und idyllischen Wälder Neckenmarkts, ehe die Teilnehmer im Zielraum mit einem reichhaltigen Läuferbuffet erwartet werden. „Die Vorbereitungen laufen schon seit Wochen auf Hochdruck“, erzählt Pendl. „Wir freuen uns schon riesig auf den 2. Wein-Berg-Lauf und hoffen auf zahlreiche Lauffreudige.