Jasmin Traupmann beim Rosalia Trial am Podest

Die größte Challenge nahmen Jasmin Traupmann und Thomas Feucht in Angriff, die sich beim Rosalia Trail in Katzelsdorf über die Laufdistanz der Ultra-Läufer wagten. Diese umfasste 53 Kilometer und unglaubliche 1.480 Höhenmeter. Erschwerend hinzu kamen noch die Wetterbedingungen, die für die Athleten Dauerregen, teilweise Schnee und daraus resultierend viel Matsch vorsahen. Kein Hindernis für die beiden LACler, die sich pünktlich um 8 Uhr auf den Rosalia Rundwanderweg von Katzelsdorf aus durch Eichbüchl, Lanzenkirchen, Walpersbach und Bad Erlach machten.

Traupmann bewältigte die Strecke in 6:53:10 Stunden und musste sich unter 14 Teilnehmerinnen nur Catherine Hager (6:07:45) geschlagen geben. Thomas Feucht erreichte das Ziel in 7:41:06 Stunden und belegte damit Platz 36.

Zehn TeamkollegInnen der beiden traten am selben Tag beim Sparkasse-Lauf in Wiener Neustadt an. Annemarie Wilhelm holte sich in 31:51 Minuten den Sieg über 8.100 Meter in der Klasse W30. Markus Hauser (M U18) und Sibylle Kerschbaum (W 50+) eroberten weitere Siege an einem sehr erfolgreichen Wochenende für den LAC Unlimited.