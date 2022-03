LAC Unlimited mit Saisonauftakt zufrieden

Der Start erfolgte bei optimalen Temperaturen von sechs Grad plus, störend war lediglich der lebhafte Südostwind. Dennoch wollten sich die beiden Kobersdorfer bei ihrem ersten Wettkampf für den neugegründeten Verein nicht unterkriegen lassen. Bauer hatte sich vorgenommen eine neue persönliche Bestzeit zu laufen, was ihm mit 1:33:45 Stunden über die Halbmarathon-Distanz auch gelang. Seine Endzeit bedeutete Platz 16 bei den Männern über 40 sowie den 40. Gesamtrang. Für Wildzeiss sollte die Veranstaltung als Form-Check vor dem ersten Saisonhighlight, dem Vienna City Marathon am 24. April dienen. Auch er konnte mit einer Zeit von 1:27:53 und den Plätzen 8 (M40) und 22 zufrieden sein