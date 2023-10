Landestitel nach langer Pause

Uschi Bredlinger und ihr Team vom Verein Laufteam Burgenland Eisenstadt organisierten die Burgenländischen Landesmeisterschaften Stadion, welche den Abschluss der rot-goldenen Titelkampfsaison darstellten, in der Leichtathletik Arena in der Landeshauptstadt. Für den LMB war mit Matthias Blecha ein Athlet am Start des 800 Meter-Bewerbs, den man lange auf den Ergebnislisten der Titelkämpfe vermisste. Trotz einer langen Wettkampfpause konnte der Stoober ein sehr gleichmäßiges Rennen auf die Tartanbahn bringen und mit einer Zeit von 2:16,49 Minuten gleich den Landesmeistertitel in der Allgemeinen Klasse der Männer holen. „Im Namen des LMB möchte ich Matthias zu seiner starken Leistung gratulieren“, freute sich Obmann Stefan Pendl, der auch ein Team zum Feuerwehrlauf nach Unterpetersdorf entsandte. Mit Andreas Rauth (1./U6 männlich), Anna Rauth (1./U10 weiblich), Laura Horvath (2./U10 weiblich) gab es drei Medaillen bei den Kids.