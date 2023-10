LMB-Duo lief durch München

„42,195 km durch die bayerische Landeshauptstadt, legendär vom Start bis zum Ziel“, konnte LMB-Obmann Stefan Pendl seine Freude nach dem Marathon in München nicht verbergen. Wenn wundert es, zählt der Generali Marathon doch zu den Big Four-Events in Deutschland und ist international mit dem Elite Label der World Athletics ausgezeichnet. Start und Ziel befinden sich – genauso wie bei Olympia 1972 – im Münchner Olympiastadion. Die Strecke dazwischen führt die Läuferinnen und Läufer zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten und besonderen Orten in München. Mit Hermann Hotwagner und Stefan Pendl mischten sich auch zwei LMB-Athleten unter die zahlreichen Starter. Pendl peilte eine Zeit von 3:20 Stunden an und war 28 Kilometer lang „auf Kurs“, doch dann kam ein Einbruch, der sich in den vergangenen Trainingswochen bereits abgezeichnet hatte. „Es ging mir nicht gut, ich habe überlegt überhaupt anzutreten“, so der LMB-Obmann, der in 3:32,06 Stunden finishte und damit 19. der Klasse M55 wurde. Hermann Hotwagner erreichte sein Ziel unter fünf Stunden zu laufen mit einer Zeit von 4:51,11 und belegte damit in der selben Altersklasse Rang 172.