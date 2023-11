LMB lief für den guten Zweck

Da jede Teilnahme an der wohl fröhlichsten Laufserie Österreichs zählt, ist es beim Gesunden Dorf Neckenmarkt und beim Verein Leichtathletik Mittelburgenland (LMB) zur Tradition geworden, am Nationalfeiertag diesen Lauf zu veranstalten.

„Beim Rote Nasen Lauf geht es nicht um sportliche Erfolge, sondern vor allem um die Freude, die die Laufserie bringt. Geschwindigkeit, Kilometer, Streckenzeiten, Pokale und Medaillen rücken in den Hintergrund. Das oberste Ziel ist, Spaß zu haben und andere in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen“, erzählt LMB-Obmann Stefan Pendl, der mit seinem Team 116 Starter begrüßen durfte und dabei 1.194,50 Euro an Spenden für den Verein der Clowndoctors sammelte. „Was gibt es schöneres als sich selbst und anderen etwas Gutes zu tun“, so Pendl, der sich auf diesem Wege bei allen Teilnehmern und Helfern bedanken möchte.