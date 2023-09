Mittelburgenländer in Eisenstadt stark

Am vergangenen Wochenende fanden auf der Leichtathletikanlage in Eisenstadt die österreichischen Meisterschaften der Masters statt, in dessen Zuge auch die rot-goldenen Titelkämpfe ausgetragen wurden. Dieses Saisonhighlight – quasi vor der Haustür – ließen sich die mittelburgenländischen Paradeathleten natürlich nicht entgehen.

Margit Racz vom LAC Unlimited avancierte über die 5.000 Meter mit einer Zeit von 21:39,7 Minuten zur Landesmeisterin in der Klasse W55 sowie zur burgenländischen Rekordhalterin über diese Distanz. Klubkollege Karl Trummer holte bei den Männern 55 zwei Landestitel über die 1.500 sowie die 5.000 Meter. Als Draufgabe reichten die 5:22,98 Minuten über die 1,5 Kilometer außerdem zu Platz zwei bei den österreichischen Meisterschaften. Erfolgreichster LAC-Athlet war allerdings Oswald Flatzbauer. Der Unterfrauenhaider holte in der Kategorie M60 gleich sechs burgenländische Meistertitel sowie Bronze bei den österreichischen Meisterschaften über die 1.500 Meter.

Mit dabei waren auch drei Mitglieder des LMB. Natalia Steiger-Rauth lierferte sich über die 5.000 Meter einen spannenden Dreikampf, der sie zu einer Spitzenzeit von 19:42,49 Minuten laufen ließ. In der Gesamtwertung musste sie ihre beiden Konkurrentinnen kurz vor dem Ziel ziehen lassen, holte aber den burgenländischen Titel der Klasse W40, sowie den österreichischen Titel der Klasse W45. Gatte Romed erreichte das Ziel in 17:39,20 Minuten und holte damit doppeltes Silber. Dreimal Gold (Anm.: 100, 200 und 400 Meter) und einmal Silber (1.500 Meter) in der Burgenland-Wertung der Männer 55 holte LMB-Obmann Stefan Pendl.