Mittelburgenländer krallten sich drei Titel

In den vergangenen Jahren wurde der beliebte Stinatzer Halbmarathon des LC Tigers aufgrund der Hitze in den späteren Abendstunden begonnen. Heuer beschlossen Obmann Rudi Grandits und seine Mitglieder, dass der Hauptlauf bereits um 17 Uhr über die Bühne gehen sollte. Das hatte mehrere Gründe, wie Grandits erklärte: „So benötigten wir keine Extra-Beleuchtung, die Siegerehrungen von Kindern bis zur Allgemeinen Klasse konnten zudem kompakt durchgeführt werden.“ Der Sieg führte über die beiden Kenianer John-Kiprop Kosgei und James-Thuo Irungu vom Verein „run2gether“. Direkt dahinter platzierte sich schon LMB-Paradeläufer Lukas Beiglböck, der sich mit dem starken dritten Platz auch burgenländischer Landesmeister nennen darf. Zudem trug der Hochneukirchner wesenlich zum dritten Platz in der Teamwertung bei, den er mit Stefan Pendl und Hermann Hotwanger erreichte.

Seine beiden Teammitglieder präsentierten sich allerdings auch sehr stark. Stefan Pendl gewann die Wertung der Herren 55, Hotwagner beendete die 21,1 Kilometer auf Rang drei.

Den dritten Landesmeistertitel steuerte LAC Unlimited-Athlet Oswald Flatzbauer in der Wertung M60 bei. Seine Teamkollegen Michael Hipsag (M40) und Martin Melchart (AK) versilberten sich jeweils auf Landesebene.

Hohe Ziele verfolgen auch die Veranstalter des Abendlaufs im Südburgenland für die Ausgabe 2024. Dann sollen noch einmal mehr Starter als heuer (Anm. 290) in die kroatische Gemeinde gelotst werden. „500 Starter und Starterinnen wären toll“, so Grandits. Der Obmann selbst will nach dem 30-jährigen Jubiläum 2026 seine Funktion an die Jugend übergeben und hofft, dass der Übergang dann reibungslos klappt.