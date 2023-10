Läuferin Natalia Steiger-Rauth holt bei ÖM in Salzburg weiteren Titel

LMB-Paradeläuferin Natalia Steiger-Rauth und ihr Gatte Romed ließen es sich nicht nehmen zu den Österreichischen Meisterschaften im Straßenlauf nach Salzburg zu reisen. Start und Ziel dieser vom SLV Club Run Austria organisierten Veranstaltung war im Volksgarten. Die in Achau lebenden LMBler nahmen die 10-Kilometer-Distanz in Angriff.

Natalia bewältigte die Strecke in 40:47 Minuten und hielt damit die Zweitplazierte Doris März (42:31) deutlich auf Abstand und holte den nationalen Meistertitel in der Klasse W45. Romed brauchte für dieselbe Strecke 36:56 Minuten und belegte damit Rang sechs. „Wir sind mit unseren Leistung zufrieden“, verließ das LMB-Paar Salzburg in guter Stimmung.