Neckenmarkts Weinberg ist bereit für Laufbegeisterte

Anton, Anja, Patrick Ackerler und Stefan Johann Pendl (v.l.) vom LMB freuen sich schon auf den Wein-Berg-Lauf am kommenden Sonntag in Neckenmarkt. Als letzte Vorbereitung auf das Heimrennen lief das Quartett beim Family Run in Lutzmannsburg und holte dabei jeweils einen Podestplatz. Für das fünfte Stockerl des mittelburgenländischen Laufclubs sorgte Natalia Steiger-Rauth.

Foto: BVZ