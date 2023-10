Saisonhighlight für zwei LAC-Athleten

Der LAC Unlimited aus Kobersdorf war bei der 49. Austragung des BMW Berlin-Marathons durch Martin „Speedy“ Melchart und Obmann Daniel Wildzeiss vertreten. Die Strecke des Berlin-Marathons beginnt und endet direkt im Herzen Berlins am Brandenburger Tor. Die 42-km lange Runde führt entlang vieler Sehenswürdigkeiten durch die Hauptstadt Deutschlands. Martin Melchart präsentierte sich „bei einem absoluten Saisonhighlight“ einmal mehr in diesem Sportjahr sehr stark und absolvierte die Distanz in einer Zeit von 2:39:08 Stunden, was den hervorragenden 663. Gesamtrang sowie den 181. Platz in der Altersklasse M30 bedeutete. Daniel Wildzeiss bewältigte den Marathon in 3:05:58 Stunden und belegte den 3951. Gesamtrang sowie den 492. Platz bei den Männern 45.