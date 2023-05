Tintnfassllauf 2023: „Klein aber fein“

Nach dreijähriger Zwangspause resümierte das Ritzinger Tintnfassl (Anm.: ein gemeinnütziger Kulturverein) seine 23. Laufveranstaltung mit dem Attribut „klein, aber fein“. Klein deshalb, weil das Starterfeld (erwartungsgemäß) um zirka die Hälfte unter dem langjährigen Durchschnitt lag. Und fein deshalb, weil sich am „Tag der Arbeit“ 2023 alles wieder von seiner „feinsten“ Seite zeigte. „Das Wetter war gerade richtig, die einzigartige und unveränderte Strecke wurde schon in den Vortagen gut bewässert“, zeigte sich RTF-Obmann Norbert Janitsch von der Veranstaltung begeistert.

Sehr gute Siegerzeiten bei den laufbegeisterten Kindern, Frauen und Männern, wie immer ein „bestens organisiertes“ Laufevent inklusive großzügig angerichtetem Buffet. „Besucher und Teilnehmer verbrachten einen wunderschönen Vormittag und auch der RTF-Vorstand und die vielen Helferinnen und Helfer des Ritzinger Tintnfassl konnten zufrieden sein. „Aus den strahlenden Gesichtern aller Anwesenden am Ritzinger Sonnensee schöpfen wir Kraft und Motivation für die 24. Auflage am 1. Mai 2024“, so Norbert Janitsch.

Foto: zVg

Die Sieger über die Langdistanz des 23. Laufs hießen übrigens Peter Wildzeiss (1:30:36 Stunden) und Tünde Apponyi (2:09:04).