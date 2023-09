Vier Podestplätze für den LMB

Beim Family Run in Lutzmannsburg wurde mit Kinderläufen, dem Fun Run über 5.000 Meter sowie dem Hauptlauf über 7.500 Meter für jeden Laufbegeisterten etwas geboten. Sechs Athleten und Athletinnen des LMB ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, um an der von Peter Filz bestens organisierten Veranstaltung teilzunehmen. Drei davon prämierten sich mit einem Podestplatz. Andreas Rauth meisterte die 580 Meter der Klasse U6 in 3:23,53 Minuten und sicherte sich damit den dritten Platz. Papa Romed bezwang die drei Runden des Hauptlaufs in 27:50,33 Minuten und landete damit auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung. Ebenfalls auf Rang zwei hinter der deutlich jüngeren Natalia Iker (Altersklasse W20) beendete Gattin Natalia Steiger-Rauth das Rennen. In der Altersklasse W40 bedeutete das den Sieg.

Starke Leistungen erbrachten auch LMB-Obmann Stefan Pendl als fünfter der Gesamtwertung sowie Platz zwei der Kategorie M50, Andreas Gruber (22. der Gesamtwertung) und Iris Gruber (16. der Gesamtwertung weiblich).