Berglauf: Mittelburgenländer nahmen „Huwitsch“ ein

Auf dem „Huwitsch“, einer 896 Meter Erhöhung bei Hochneukirchen in der Buckligen Welt, fanden die burgenländischen Landesmeisterschaften im Berglauf statt. Mit dabei jeweils ein Quartett des LMB sowie des LAC Unlimited, welche sich der 5.500 Meter langen Strecke (mit 430 Höhenmetern) stellten. Vorweg: Beide mittelburgenländische Vereine schnitten sehr gut ab.

Das LMB-Quartett sammelte fünfmal Edelmetall. Als schnellster LMBler erreichte Stefan Pendl das Ziel. Der Neckenmarkter belegte mit einer starken Zeit von 33:47 Minuten den 18. Gesamtrang und holte in der Wertung der Männer 50 Silber. Weitere zweite Plätze gab es für Werner Faymann (M50), Rosa Schöll (W65) sowie in der Teamwertung. Bronze eroberte Anton Ackerler (M50).

Über drei Landestitel durfte sich der LAC Unlimited freuen. Bei den Damen 55 errang Margit Racz (39:17 Minuten) den Sieg vor ihrer Teamkollegin Andrea Achmüller. Karl Trummer gewann bei den Männern 55 in einer Zeit von 40:25 Minuten. Sein Teamkollege Ossi Flatzbauer war noch etwas schneller unterwegs. Er bezwang den Berg in 36:24 Minuten, was klarerweise die Goldmedaille bei den Männern 60 bedeutete.