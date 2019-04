Die heurige Auflage des LMB-Fahnenschwingerlaufs am 11. Mai 2019 steht unter dem Motto: „Auf in die Aktivität“. „Wir wollen unseren Lauf als fixen Bestandteil im Aktivitätskalender aller Freunde der Bewegung auf zwei Beinen etablieren“, klärt LMB-Obmann Werner Faymann auf. Darum werden auch heuer neben dem Hauptlauf zahlreiche Nachwuchsbewerbe und eine Nordic Walking-Strecke bereitgestellt. „Unser Verein hat sich schon bei der Gründung vor 15 Jahren der Nachwuchsarbeit verschrieben. Das ist eine Herzensangelegenheit für uns“, führt das Vereinsoberhaupt weiter aus. Als besonderes Zeichen an die jungen Athleten wird jedes Kids-Startersackerl bis zur Klasse U16 mit einem Gratiseintritt in die Sonnentherme Lutzmannsburg aufgewertet. Die Teilnehmer am Hauptlauf oder am „Fun-Run“ erhalten eine Flasche Wein vom Weinbauverein Neckenmarkt. Für das leibliche Wohl vor, während und nach dem Lauf wird natürlich ebenso gesorgt. „Die Teilnehmer werden mit Getränken, Obst, Gebäck und einem Nudelbuffet verwöhnt“, erzählt Faymann.

Außerdem werden im Zuge des Fahnenschwingerlaufs 2019 auch die Burgenländischen Meisterschaften im Straßenlauf ausgetragen. Die Anmeldung ist direkt über die www.hightech-timing.com oder per Mail unter werner@faymann.at oder für Spätentschlossene am Veranstaltungstag im Rathaus Neckenmarkt möglich.