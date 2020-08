Mit 29 Grad Lufttemperatur hatten die Teilnehmer an den Steirischen Leichtathletikmeisterschaften der Masters im Stadion von Mürzzuschlag am vergangenen Wochenende zu kämpfen. Unter den Teilnehmern aus drei Nationen (Anm.: Österreich, Slowenien, Schweiz) war auch LMB-Aushängeschild Oswald Flatzbauer. Der Unterfrauenhaider nahm an vier Bewerben teil und krallte sich in allen eine Medaille in seiner Klasse M60. Über die 1.500 Meter (5:28,65 Minuten) und die 5.000 Meter (20:42,70 Minuten) holte Flatzbauer Gold, 70:66 Sekunden bedeuteten Silber über 400 Meter und 31:44 Sekunden Bronze über die 200 Meter.