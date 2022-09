LMB lädt Läufer in die Weinberge

Werbung

Anstatt im Ortszentrum von Neckenmarkt wird am 11. September beim Flagship-Event des LMB in den Neckenmarkter Weinbergen gelaufen. Der Start erfolgt für alle Teilnehmer beim Harkauerweg 2 in Neckenmarkt. Gelaufen kann über drei Distanzen werden.

Für den Nachwuchs (U10, U12, U14) geht es um 9.30 Uhr über 1,3 Kilometer. Ab 10 Uhr gehen die U16, U18 und alle, die den „Fun Run“ bevorzugen über 3,3 Kilometer. Der Hauptlauf geht ab 10.30 Uhr über die Bühne. Die 10 Kilometer lange Strecke beinhaltet 300 Höhenmeter und zwei Bergwertungen. „Die Strecke hat es in sich, ist aber auch wunderschön und führt durch die Weingärten an der Franziskus und an der Donatus Kapelle vorbei“, gerät Sophie Mayerhofer-Pogats vom Organisationsteam ins Schwärmen.

Die Startgebühren betragen 10 Euro für den Nachwuchs sowie 20 Euro für die 3,3 und 10 Kilometer. Für jeden Teilnehmer gibt es ein Starterpaket, außerdem werden in Rahmen einer Vorlosung nach der Siegerehrung vier Preisgelder zu je 150 Euro an die Besten der gezogenen Altersklasse vergeben.

