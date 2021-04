Mit dem Ziel eine Medaille zu ergattern, reiste das LMB-Trio zu den Berglauf-Landesmeisterschaften in Muggendorf/Thal. Nicht nur die knapp 750 Höhenmeter sollten den Lauf zu einer Herausforderung machen. Nein, auch die winterlichen Bedingungen erschwerten die Aufgabe. Beim Start vor dem Feuerwehrhaus in Thal (Anm.: 450 Meter Seehöhe) hatte es noch vier Grad, beim Ziel auf 1.198 Meter erwarteten die Athleten 50 Zentimeter Schnee und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt.

Kein Grund für die LMBler kleinbeizugeben. Daniel Wildzeiss bezwang die 8,6 Kilometer lange Strecke als Schnellster des Trios in 47:56 Minuten und wurde damit Achter der Gesamtwertung. Auch Thomas Feucht (50:16 Minuten/11.) und Oswald Flatzbauer (52:31 Minuten/14.) landeten im Spitzenfeld, was letztendlich in der Addition der Zeiten den dritten Platz in der Mannschaftswertung ergab. Ossi Flatzbauer resümierte müde, aber zufrieden: „Der Berg war teilweise brutal, gnadenlos und unbarmherzig. Aber trotzdem können wir mit einem tollen Gefühl und der Bronzemedaille im Gepäck nach Hause fahren. Ich werde dieses Erlebnis in positiver Erinnerung behalten.“