Wenn man, so wie LMB-Spitzenathlet Jonannes Pingitzer, in Wien wohnt, muss man in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie ein wenig einfallsreich sein, um seinem Sport nachgehen zu können. Denn lange Laufeinheiten im Freien sind laut Vizekanzler Werner Kogler aktuell verboten.

BVZ

Dieser Umstand sollte für den Horitschoner kein Hindernis darstellen. Er absolvierte sogar mehr als einen Marathon – und zwar in der Tiefgarage. „Johnny ist unser ausgefallenster Typ im Verein“, erzählt LMB-Obmann Werner Faymann. „Ihm gefallen extreme Sachen.“ So nahm der Crossläufer auch schon am Red Bull 400 auf der Schiflugschanze in Bischofshofen teil. Dort müssen die Teilnehmer von ganz unten nach ganz oben, 400 Meter kerzengerade hinauf.“

„Die Zeit war jetzt nicht so berauschend, aber darum ging es mir nicht. Mental hat mir dieser Lauf extrem viel gebracht.“ Johannes Pingitzer, LMBler aus Horitschon/Wien

Bei seinem unterirdischen Lauf in einer Wiener Tiefgarage hatte eine Runde zwar nur 1,5 Höhenmeter, doch bei 422 gelaufenen Runden summierte sich das auf stolze 633. „Das war ganz schön zach“, meinte Pingitzer, der die insgesamt 42,2 Kilometer in 3:58,17 Stunden lief. „Mit ein bisserl Auslaufen waren es dann insgesamt 47 Kilometer unter der Erde“, so der Crossläufer, dem es bei dieser Challenge weniger um seine Zeit ging: „Die ist nicht so berauschend, aber darum ging es nicht. Mental hat mir dieser Lauf extrem viel gebracht.“

Videos und Reportagen des „nicht ganz alltäglichen Laufs“, kann man sich übrigens auf Instagram unter @pingstarr ansehen. „Wer weiß, was wir noch für Läufe zu sehen bekommen, wenn Johnny die Decke in seiner Wohnung auf den Kopf fällt“, schmunzelt LMB-Chef Faymann. „Es ist jedenfalls die passende Antwort auf die aktuelle Situation.“