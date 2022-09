Oberpullendorfer Markus Hauser beim Doppelpack in Trattenbach stark

Werbung

„Der Junge hat was drauf. Er strahlt Selbstvertrauen und Selbstsicherheit aus - ein echter Siegertyp“, gerät LAC Unlimited-Obmann Daniel Wildzeiss, angesprochen auf sein Nachwuchstalent Markus Hauser, ins Schwärmen. Der Oberpullendorfer war einer von drei LAC-Athleten, die in Trattenbach an den Start gingen. Quasi zum Aufwärmen holte Hauser den Sieg im Fun Run über drei Kilometer. Die Zeit von 12:45 Minuten war von keinem Konkurrenten zu toppen.

Der Sieg beflügelte den U16-Kicker der SCO Juniors so, dass er sich im Hauptlauf über 7,8 Kilometer und 300 Höhenmeter mit Teamkollegen Martin Melchart um den Sieg matchte. Melchart setzte sich in 32:07 Minuten vor Hauser (32:40) durch. Der dritte LACler im Bunde, Klaus Fuchs, landete mit 42:01 Minuten auf Platz 32.