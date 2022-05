Ossi Flatzbauer: Alles auf Schiene für die nächsten Aufgaben

Werbung

Am 15. Mai stehen für Oswald Flatzbauer die Österreichischen Marathonmeisterschaften in Salzburg auf dem Programm. Quasi zum Aufwärmen nahm der Unterfrauenhaider am Vienna City Marathon über die Halbdistanz teil. Die Ziele waren aufgrund einer Erkrankung im Vorfeld des City-Events, die sich natürlich negativ auf die Vorbereitung auswirkte, niedrig angesetzt. Dennoch gelang dem Routinier eine starke Leistung. Mit der tollen Zeit von 1:45:10 Stunden erreichte er in der Altersklasse M60 den 22. Platz. „Diese Leistung war aufgrund der Vorgeschichte zum VCM nicht unbedingt zu erwarten“, zieht LAC Unlimited-Obmann Daniel Wildzeiss den Hut vor Ossis Leistung.

Die starke Performance gibt auch Hoffnung für die Titelkämpfe in Salzburg. Dort werden gleichzeitig die Österreichischen sowie die Burgenländischen Meisterschaften ausgetragen. „Bei den Burgenländischen zählt Ossi zu den ganz heißen Aktien in seiner Altersklasse“, so Wildzeiss. „Und auch bei den Österreichischen wird er im Topfeld zu finden sein.“ Vor allem, weil Selbstvertrauen und Gesundheit stimmen.