Patrick Ackerler mit Sieg in Graz

Patrick Ackerler stellte beim Junior Marathon in Graz einmal mehr sein großes Potenzial zur Schau. Der LMB-Youngster ging pünktlich um 15.30 Uhr auf die 2.000 Meter lange Strecke (Anm.: zwei Runden zu 1.000 Metern).

In Runde eins lag der Neckenmarkter mit seinen Kontrahenten der Klasse M11 (Jahrgänge 2011-2012) noch gleichauf, doch auf dem zweiten Kilometer erlief sich Ackerler einen klaren Vorsprung, den er bei großartiger Stimmung auch über die Ziellinie brachte. Die 6:44 Minuten bedeuteten starke 13 Sekunden Vorsprung auf Nico Lieber, der Drittplatzierte Wendelin Wipfler lag schon 18 Sekunden zurück.

Ebenfalls in Graz mit von der Partie war LMB-Triathlet Domagoj Mohl, der sich für seinen Arbeitgeber, die Österreichische Post AG, in den Halbmarathon stürzte. Der Lindgrabener absolvierte die 21,1 Kilometer in 1:25:58 Stunden und erreichte damit den 57. Rang im Gesamtklassement. In seiner Altersklasse Männer 50 musste sich der LMBler als Zweiter nur dem Steirer Christof Kern (1:22:21 Stunden) geschlagen gaben.