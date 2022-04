Vienna City Marathon: Melchart durchbrach die Drei-Stunden-Mauer

Werbung

Der LAC Unlimited aus Kobersdorf (sechs Starter) und der LMB (fünf Teilnehmer) waren beim rot-weiß-roten Laufhighlight des Jahres, dem 39. Vienna City Marathon, zahlenmäßig stark vertreten. Und auch sportlich, sollte (fast) alles nach Plan laufen.

Die beste Zeit der Bezirksläufer knallte der Langecker Martin Melchart (LAC) in den Asphalt. Das anvisierte Ziel unter drei Stunden zu bleiben, wurde mit einer Zeit von 2:50:37 Stunden klar erreicht. Der 119. Rang im Gesamtklassement spricht ohnehin für sich, wie stark Melchart am vergangenen Sonntag unterwegs war.

Für den LMB erzielte Domagoj Mohl mit 3:03:44 Stunden ebenfalls eine fantastische Zeit. Ebenfalls über die volle Distanz von 42, 195 Kilomter gingen Victoria Reiner, die ihren allerersten Marathon bestritt und gleich finishte, und Herrmann Hotwagner. Der Stoober beendete seinen 30 (!) Marathon in 4:45:33 Stunden.

LMB-Spitzenathlet Stefan Pendl schrammte im Halbmarathon mit 1:32:23 Stunden knapp an seiner persönlichen Bestleistung vorbei. Natalia Steiger-Rauth war schon am Samstag über die zehn Kilometer im Einsatz. Die Kroatisch Geresdorferin erreichte in 42:10 Minuten den Sieg der Kategorie W40 sowie Rang 47. im Gesamtklassement.