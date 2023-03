Zoe Aminger-Edwards zweimal am Podest

Werbung

Vor knapp zwei Jahren machte Zoe Aminger-Edwards mit dem Sieg im Dreisprung der australischen U18-Meisterschaften auf sich aufmerksam. Nun gibt es abermals Erfolgsmeldungen der 18-Jährigen, deren Vater Paul seine Wurzeln in Markt Sankt Martin hat. Die in Melbourne lebende „Mittelburgenländerin“ holte sich bei den victorianischen Titelkämpfen (Anm.: Victoria ist ein Bundesstaat im Südosten Australiens) mit großen Vorsprung den Sieg im Dreisprung. „Just for fun“ trat Aminger-Edwards dann auch noch zum Weitsprung an und wurde starke Dritte.