Lackendorfer in Italien: „Domagoj, you are an Ironman, again“

Nach einem planmäßig verlaufenen Schwimmen stieg der Lackendorfer nach 1:17 Stunden aus dem Wasser. Sein Ziel, die Radstrecke in fünf Stunden zu absolvieren, verfehlte Mohl zwar ganz knapp, aufgrund des Umstands der überfüllten Straßen und etlicher Stürze war der LMBler aber froh, unverletzt in der Wechselzone angekommen zu sein. Nach 42 von Bauchkrämpfen geprägten Laufkilometern überquerte Domagoj Mohl nach 10:10:14 Stunden die Ziellinie und hörte vom Stadionsprecher: „Domagoj, you are an Ironman, again.“