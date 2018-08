Das Thermometer kroch bei der 29. Auflage des Pöttschinger Triathlons konstant über die 35 Grad-Marke. Kein Grund für die drei LMB-Athleten Erich Graf, Christoph Heidenhofer und Stefan Pendl kleinbeizugeben. Vor allem der Stoober Erich Graf wollte es ganz genau wissen.

Er trat die 0,8 Kilometer Schwimmen, 36 Kilometer Radfahren und 7,5 Kilometer Laufen alleine an und finishte mit 2:00:55 Stunden als 64. in der Mitte des Teilnehmerfeldes. „Erich, der ursprünglich vom Radsport kommt, hat sich als Triathlet bestens etabliert und eine starke Leistung abgeliefert“, freute sich Christoph Heidenhofer mit seinem Teamkollegen.

Er selbst konnte mit seinem Team, dem der Neckenmarkter Stefan Pendl und der Wiener „Gastathlet“ Stefan Kleylein angehörten, den vierten Platz in der Staffel sichern. Da aber ein Mixed-Paar separat gewertet wurde, durfte das LMB-Team am Ende dennoch als Dritter aufs Stockerl steigen.

Im Rennen selbst, übergab Schwimmer Kleylein in bester Ausgangsposition an Radfahrer Heidenhofer, der zwar etwas Zeit auf die starke Konkurrenz einbüßte, aber den Rückstand zumindest so in Grenzen halten konnte, dass Pendl den dritten Rang nach Hause laufen konnte. „Wir sind mit dem Ergebnis beim halben Heimrennen zufrieden“, gab Heidenhofer stolz zu Protokoll.