Neo-Coach Edi Stössl darf mit Giuliano Milici den ersten Neuzugang in Lockenhaus begrüßen. Der 20-jährige Stürmer war zwar zuletzt eineinhalb Jahre vereinslos, hat aber eine bemerkenswerte Vita vorzuweisen. Er kickte bereits in diversen Jugendmannschaften. So spielte er bei Red Bull Salzburg, bevor er in der U17 von Chievo sogar einen Hauch von Serie A-Luft schnuppern durfte. Ein Bundesliga-Intermezzo beim SV Mattersburg scheiterte nur knapp.

Der ehemalige Mattersburger Co-Trainer Kurt Russ nahm den damals 18-Jährigen aber mit nach Kapfenberg. Dort kam er in der 2. Liga regelmäßig zum Einsatz. „Mit Giuliano ist uns ein echter Coup gelungen. Er ist ein super Fußballer und seine vorherigen Stationen kommen nicht von ungefähr. Ich kenne ihn schon länger und nach einem Video-Call mit ihm hat es von beiden Seiten einfach super gepasst“, freut sich Stössl schon auf den gebürtigen Lockenhauser. Dieser hat seine Profikarriere mehr oder weniger an den Nagel gehängt, um sich mehr auf die berufliche Laufbahn zu konzentrieren. Nach der längeren Pause ist Milici aber wieder topmotiviert, um Fußball zu spielen. „Ich glaube, mit Edi wird es eine sehr gute Zusammenarbeit geben. Der Verein hat wirklich ein super Umfeld und eine Top-Infrastruktur. Ich freue mich, am neuen Projekt mitzuarbeiten“, kann es der 20-jährige kaum mehr erwarten.

Von seinem Neuzugang erhofft sich Stössl vor allem eines: „Ich will und kann von ihm keine 20 Tore verlangen, ich hoffe einfach, er gibt alles und setzt sich für die Mannschaft ein, denn um unten raus zu kommen, brauchen wir nicht schön spielen. Am Ende zählen die Punkte.“ Für Milici ist die Rückkehr eine Herzensangelegenheit: „Lockenhaus ist mein Heimatverein. Wir sitzen alle im selben Boot. Zuerst müssen wir Corona überstehen und uns dann von unten gemeinsam rauskämpfen.“ Der 20-Jährige ist aber überzeugt, dass das klappen wird, und plant in Lockenhaus auch in Zukunft auf Torejagd zu gehen. „Es kommt natürlich darauf an, wie alles weiter geht mit Corona. Ich will aber länger bleiben und spätestens nächste Saison um die vorderen Plätze mitspielen“, denkt Milici längerfristig.