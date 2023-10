Mädchen in Piringsdorf auf dem Vormarsch

Das Kirtagswochenende in Piringsdorf begann mit einem besonderen Fußballspiel. Die U12-Mädchen aus dem Korbflechterdorf trafen im Derby auf die Alterskolleginnen des SV Oberloisdorf. „Zwischen den beiden Teams besteht eine Freundschaft“, erzählt Piringsdorf-Trainer Helmut Stelczenmayr. „Das rührt daher, dass wir zur ziemlich gleichen Zeit mit dem Mädchenfußball angefangen haben und seither oft gegeneinander gespielt haben.“

Zuletzt kamen die Siegerinnen immer öfter aus Piringsdorf. Am Samstag setzten sich die SCP-Girls klar mit 12:1 durch. „Mit so einem klaren Resultat war nicht zu rechnen“, so Stelczenmayr, der sein Team im Anschluss an das Spiel zum Autodrom fahren einlud. Eine Belohnung für eine starke Saison, in der man sich bislang nur Trausdorf geschlagen geben musste. Ein Grund für den Erfolg ist auch der Zulauf, den das Team erfährt. Neben dem Kern aus Piringsdorferinnen spielen auch je ein Mädchen aus Draßmarkt, Lockenhaus und Rattersdorf beim SCP. Diesen Zulauf wird es auch brauchen, denn schließlich steckt man sich in Piringsdorf hohe Ziele. Aus diesem Team soll mittelfristig ein Damenteam im Erwachsenenbereich entstehen.