Oberloisdorfs Mädels mit starkem Saisonstart

Der Mädchenfußball boomt in Oberloisdorf. Gleich 17 fußballbegeisterte Girls tummern sich regelmäßig beim U12-Training auf der Anlage des 2. Liga Mitte-Klubs. „Die Mädchen sind unterschiedlich alt. Es spielen drei Jahrgänge miteinander“, klärt Trainer Claus Pinter, der aufgrund der großen Nachfrage alle Hände voll zu tun hat, auf. Und weil alle Mädchen wirklich fleißig zu den Einheiten erscheinen, wäre Unterstützung im Trainingsbetrieb von Nöten. „Ein zweiter Trainer wäre schon toll, aber der ist heutzutage nicht so leicht zu finden.“

Der Trainingseifer spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider. Dem 2:1-Erfolg über die SG Wechselland/Wiesfleck ließen die SVO-Girls ein 6:1 gegen die SpG Wetterkreuz folgen, ehe man sich Jois nach hartem Kampf mit 0:1 geschlagen geben musste. „Die Gegnerinnen verfügen über ein Team aus lauter reinen U12-Spielerinnen. Da waren wir körperlich schon sehr unterlegen“, erzählt Pinter. „Aber die Mädels haben super gekämpft. Ein Unentschieden wäre möglich gewesen.“ Den Zuschauern gefiel das Spiel trotzdem. „Es gab sehr viel Applaus für unsere Leistung“, freute sich der Coach, auf den im Herbst noch zwei Highlights warten. Die Derbys gegen Deutschkreutz und vor allem Piringsdorf sind immer sehr spannend und aufregend.

Auch der Meisterschaftsmodus mit neun Teams und einem Spiel in Herbst und Frühjahr gegen jedes andere Team gefällt Pinter. „Wir sind im ganzen Land unterwegs. Das ist wirklich eine sehr interessante Gruppe.“ Interessant wird es noch in dieser Woche für einige seiner Schützlinge. Sie stellen sich nämlich dem Sichtungsprozess für den FTT Standort in Eisenstadt.