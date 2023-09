Sieg-Premiere für die Waldquelle-Mädchen

Ziemlich ersatzgeschwächt mussten die Waldquelle-Girls zum ersten Spiel der Saison 2023/24 nach Zöbern aufbrechen. „Unsere Torfrau Paula Schöll fehlte und wir hatten nur eine Ersatzspielerin“, erzählt Trainerin Tina Gneist. Dennoch hielt man sich wacker und verlor am Ende nur hauchdünn mit 2:3. Daher lautete die Ansage vor der Begegnung mit Lanzenkirchen klar: „Wir wollen unseren ersten Sieg.“ Anja Buranich sorgte dann auch früh für die Führung. Sie traf aus einem Strafstoß. „Von da an konnten wir sehr befreit aufspielen“, weiß die Trainerin. „Wir nutzten jede Gelegenheit für weitere Tore.“ Im Gegensatz dazu war Torfrau Paula Schöll unterbeschäftigt. „Sie hatte zwei, maximal drei Ballkontakte“, freute sich Gneist über eine geschlossen gute Leistung, die sich schon in den vergangenen Wochen abgezeichnet hatte. „Wir präsentieren uns immer besser“, so die MS-Lehrerin, die auf den Geschmack gekommen ist: „Heuer sind definitiv mehr Siege für uns drinnen.“ Aus dem starken Kollektiv reagte beim 6:0-Erfolg über Lanzenkirchen Emma Prandl mit zwei Treffern heraus. Aber für Gneist gilt: „Ich bin so stolz auf jedes einzelne Mädel.“