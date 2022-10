Super Stimmung und starke Zeiten in London

Werbung

„Ich bin mega happy. Ich habe mich super gefühlt und mir ist alles aufgegangen“, kommt LMB-Obmann Stefan Pendl wahrlich ins Schwärmen, wenn er an sein Lauf-Abenteuer in London zurückdenkt. Kein Wunder, denn der Neckenmarkter überquerte in 3:22:49 Stunden die Ziellinie, über sechs Minuten schneller als er es noch beim Marathon in Berlin (3:29:00 Stunden) tat.

In ähnlichen Zeiten absolvierten auch die LAC-Athleten Thomas Feucht (3:20:48 Stunden) und Daniel Wildzeiss (3:25:13 Stunden) die 42,195 Kilometer. Kollege Martin Melchart sorgte allerdings für das absolute Highlight aus mittelburgenländischer Sicht. Mit 2:41:37 Stunden kam der Langecker als schnellster rot-weiß-roter Läufer ins Ziel. „Ein aufregendes Wochenende ging mit super Zeiten zu Ende. Wir konnten bei einer wahren Gänsehautstimmung alle persönliche Bestzeit laufen. Der Marathon war mit über 40.000 Läufern grenzgenial“, ließ LAC-Obmann Daniel Wildzeiss wissen.

Nachwuchstalente holten erneut Landestitel

Auf einer etwas kleineren Bühne, nämlich beim Thermenlauf in Frauenkirchen, gaben Markus Hauser und Samuel Kerschbaum einmal mehr eine Talentprobe ab. Hauser wurde nicht nur Landesmeister bei den Burschen U16, sondern war in 9:49,6 Minuten der Gesamtschnellste der Jugendgruppe, welche sich über drei Kilometer matchte. LAC-Klubkollege Samuel Kerschbaum (10:24,1 Minuten) lieferte die zweitschnellste Zeit und durfte sich über den Titel der U18-Wertung freuen.

Erfolgreich verlief das Wochenende auch für LMB-Hoffnung Patrick Ackerler. Der Neckenmarkter holte beim Mariahilfer Straßenlauf mit 3:28:80 Minuten über 1.000 Meter seinen vierten Tagessieg im Rahmen des Laufcup-Ost und auch gleich den Gesamtsieg.