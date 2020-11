„Der BTTV wird der Vorgabe der Bundesregierung im Sinne der allgemeinen Gesundheit nachkommen und ab sofort den Spielbetrieb und damit die laufende Meisterschaft in allen Ligen und Klassen unterbrechen. Auch das Abhalten von Trainings für Erwachsene sowie für den Nachwuchs ist nicht mehr möglich“, informierte Präsident Helmut Jäger die Vereine am vergangenen Montag.

Wenig überraschend, nachdem die Bundesregierung einen zweiten Lockdown bis zum 30. November ausrief. Der Meisterschaftsbetrieb im Tischtennis wird allerdings zumindest bis Ende Dezember 2020 ausgesetzt. „Das Ziel ist es, ab Jänner den begonnenen Herbstdurchgang weiterzuführen“, ist weiter auf der Homepage zu lesen. Diese Regelungen gelten allerdings nur für jene Klassen und Ligen, die dem BTTV unterstellt sind. Für die Bundesliga-Teams gelten andere Regelungen.

„Wir warten aktuell noch auf eine Mittelung der Bundesliga“, erklärt TTC Oberpullendorf-Obmann Raimund Mihalkovits. Seine Teams mussten aufgrund eines positiven Testergebnisses in den eigenen Reihen bereits am vergangenen Wochenende ausnahmslos pausieren. „Die Trainingsgruppe hat sich testen lassen. Es gab keine weiteren Ansteckungen“, so Mihalkovits. Aufgrund der Unterbrechung ist man aber weiterhin in der Warteschleife.