Die Ausschreibung für die Bundes- sowie Superliga-Saisonen 2020/2021 wurde den teilnehmenden Vereinen bereits zugesendet. Doch ganz abgeschlossen ist die Saison 2019/2020 noch nicht. Denn fünf Vereine taten sich zuletzt zusammen, um gegen die Wertung der abgebrochenen Spielzeit in der aktuellen Form Protest einzulegen.

Aber der Reihe nach: In einem Schreiben vom 15. April erklärte die Bundesliga-Kommission aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie die Saison für beendet. Die Tabellen zum Zeitpunkt des Abbruchs wurden eingefroren und als Abschlusstabellen gewertet. Auf eine Meisterehrung wurde verzichtet, Auf- und Abstieg sowie Relegationen in Super- und Bundesliga ausgesetzt.

Genau dieser Umstand ist nun für die Klubs aus Neunkirchen, Sankt Pölten, Schwaz, KSV Wien und Kleinwarasdorf der Grund ein Protestschreiben beim ÖSKB einzureichen. „Wir können das Urteil so nicht hinnehmen. Da wurde mit einem Schlag der ganze Aufwand einer Saison vom Tisch gewischt“, erklärt Kleinwarasdorfs Sportlicher Leiter Martin Janits. Im Falle des SKC waren vor allem die Bundesliga-Damen betroffen, welche klar auf dem Weg in Richtung Meistertitel waren.

„In rund der Hälfte der Ligen war eigentlich alles entschieden“, führt Janits weiter aus. „Dass der Verband die Meister als Zeichen der Anerkennung ehrt, sollte schon sein und auch das Aussetzen von Auf- und Abstieg ist unserer Ansicht nach nicht richtig, weil es ja in der Ausschreibung vor der Saison klar vorgesehen war.“

Der Ball liegt also bei der Bundesligakommission. ÖSKB-Sportdirektor Classic Oskar Schmidt zur Causa: „Zu einem schwebenden Verfahren kann und will ich mich nicht detailliert äußern. Nur so viel: Wir sind schon vor der Bekanntgabe des Urteils sehr sorgsam mit der Thematik umgegangen, werden uns damit im Bundesvorstand aber natürlich befassen.“

Dieser soll in der kommenden Woche tagen. Denn in einem Punkt sind sich sowohl die Vereine, als auch die Entscheidungsträger einig: „Die Sache muss schnell behandelt werden, um Planungssicherheit für die nächste Saison zu gewährleisten.“