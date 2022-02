Minihof holte einen Stürmer aus dem Süden

„Wir mussten reagieren“, so Kroatisch Minihof-Obmann Norbert Darabos. „Wir haben den einen oder anderen Spieler, der nicht geimpft ist, in unserem Kader. Da ist unklar, ob beim Saisonbeginn ein Einsatz möglich ist, deshalb sind wir aktiv geworden.“

Fündig wurde man im Landessüden, genauer gesagt in St. Martin an der Raab. Angreifer Gabor Rigo kommt vom 2. Liga Süd-Verein in das Mittelburgenland. „Damit haben wir vorne einen routinierten Mann, der uns sicher helfen kann“, so Darabos über seinen Neuzugang.

Der Ungar ist aber nicht der einzige Neue in Kroatisch Minihof. Sein Landsmann Viktor Molnar, der vorwiegend im Mittelfeld spielen soll, wird die Minihofer ebenfalls im Frühjahr verstärken. „Ich denke, dass wir ganz gut für die Rückrunde gerüstet sind“, blickt Vereinsboss Darabos durchaus optimistisch auf die kommenden Monate. Sein Team ist seit vergangener Woche in der Vorbereitung und am kommenden Wochenende steht dann der erste Probegalopp am Plan. Am Sonntag testet man gegen Raiding.