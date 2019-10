„Es ist ein wunderschönes Hobby“, gerät Franz Mallits ins Schwärmen, wenn er über seine große Leidenschaft, das Motocross-Fahren spricht. Diese Passion gab er auch an seine beiden Söhne Markus (25) und Lukas (26) weiter. „Das gemeinsame Rennfahren hat uns auch beim Erwachsenwerden der beiden geholfen“, plaudert Franz Mallits aus dem Nähkästchen. „Während andere nach Oberpullendorf in die Disco gefahren sind, haben sich meine beiden Söhne ausgeschlafen, weil wir am Sonntag trainiert haben.“ Denn trotz der Tatsache, dass man auf einer Maschine sitzt, „ist Motocross körperlich wahnsinnig anstrengend“, erklärt der Tischlermeister. Daher gehören für seine beiden Sprösslinge und ihn selbst Ausdauerlaufe ebenso zum Trainingsprogramm, wie die Runde auf dem Bike.

Seit nunmehr zwölf Jahren gehen die Mallits‘ ihrem großen Hobby nach. Vor sechs Jahren entschloss man sich auch dazu Rennen zu fahren. Als erste Herausforderung wurde der Bucklige Welt-Cup ins Auge gefasst. Nachdem die Renn-Serie aufgelassen wurde, erfolgte der Wechsel nach Ungarn. „Dort wird Motocross ganz anders gelebt als bei uns. Da ist jedes Rennen ein Volksfest mit zahlreichen Zuschauern und toller Stimmung“, erzählt der 54-Jährige. Aber am leichtesten machte der Familienbande der Wechsel in die ausländische Renn-Serie der Umstand, „dass die Strecken ganz einfach viel geiler sind als bei uns.“

In Ungarn mittlerweile voll akzeptiert

Daher geht das Team Familiy Crosser, wie man sich selbst nennt, mit ungarischer Rennlizenz an den Start. Nach Anlaufschwierigkeiten ist man mittlerweile auch im Fahrerlager voll akzeptiert. Das zeigt der Umstand, dass das „Team Austria“, wie die Lackendorfer von der ungarischen Konkurrenz gerufen wird, zuletzt auch zu einem Teambewerb nach Ajka eingeladen wurden. Mit dem bescheidenen Ziel, nicht Letzter zu werden, gingen Franz, Markus und Lukas Mallits an den Start. Trotz eines Motorschadens im Qualifying und dem damit verbundenen letzten Startplatz für das Rennen holte das Vater-Sohn-Gespann am Ende den starken sechsten Platz. „Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass auch EM-Fahrer wie Imre Varga oder Bence Swoboda am Start waren“, so Franz Mallits. Für Lukas lief es im ganzen Jahr auch im Einzel hervorragend. In der MX2-Wertung holte er Gesamtrang drei. Vater Franz eroberte in der Klasse der Super Senioren (ab 50 Jahren) nach Verletzungsproblemen Platz sieben, Markus, der zwei Rennen aus beruflichen Gründen auslassen musste, wurde Achter. „Nicht schlecht für Hobbyfahrer“, resümieren die Lackendorfer.