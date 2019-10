Prachtwetter, unzählige Zuschauer, zahlreiche MX-Piloten und eine Strecke in perfektem Zustand. Rennfahrerherz was willst du mehr.

Das letzte offizielle Wochenende der ungarischen Rennserie HU Mams war für das Team Family Crosser aus Lackendorf wieder einmal eine Reise wert. Die perfekten Verhältnisse wurden nämlich zu starken Platzierungen genutzt. Aus dem Mallits-Trio ragte Lucas heraus. Der 25-jährige gewann seine beiden Läufe in der Kategorie MX2 und holte damit auch überlegen den Tagessieg. Bruder Markus war allerdings nicht viel langsamer unterwegs. Er schrammte in der selben Wertung als Vierter nur knapp am Treppchen vorbei.

Vater Franz bewies in der Klasse der Super Senioren, dass er ein extrem schneller Starter ist. Zweimal gelang ihm der „Holeshot“ (Anm.: kurz nach der Startkurve befindet sich eine videoüberwachte Kalklinie. Wer diese als Erster passiert, hat den Holeshot gewonnen). Im ersten Run reichte der Super-Start zu Platz vier, im zweiten zu Rang zwei, was am Ende des Tages den dritten Platz in der Gesamtwertung ergab.

Begleitet wurden die Family Crosser diesmal von etlichen Freunden, die das „schnelle Hobby“ mit den Lackendorfern teilen. Und da im Rahmenprogramm auch Kinder- und Hobby-Rennen veranstaltet wurden, schwangen sich Julian Hruby (Sieger MX2), Raphael Bulzan (21. MX2), Maximilian Hruby (11. Kat. 85 ccm) und Noah Bulzan (4. Kat 65 ccm) auf die Piste, um dabei eine gute Figur abzugeben.