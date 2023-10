Sturz kostete Mallits einen Podestplatz

Franz Mallits ist Motocrosser aus Leidenschaft. Daher absolvierte der Tischlermeister aus Lackendorf im Jahr 2023 insgesamt 18 Rennen. Neben Klassik-Events – Mallits besitzt eine 38-jährige KTM 500 – stand vor allem die ungarische Meisterschaft der Senioren auf dem Programm. Nach fünf von insgesamt sieben Wertungsläufen lag der Lackendorfer als Dritter voll auf Kurs zu Edelmetall. Doch dann passierte das Missgeschick. „Ich stürzte aus eigenem Verschulden“, erzählt Mallits. „Das kostete wertvolle Punkte, die ich im letzten Rennen nicht mehr aufholen konnte.“ Was blieb, war der undankbare vierte Platz. „Ich wäre so gerne auf dem Stockerl gelandet. Nur die ersten Drei gehen zur Siegerehrung. Und die Stimmung bei den Events in Ungarn ist gewaltig“, ärgerte sich der Tischlermeister über die verpasste Chance.

Ein Highlight gab es dann aber doch noch für Mallits. Er bekam vom Team Yamaha Feher eine Einladung nach Kiskunlachasza zur nationalen ungarischen Mannschaftsmeisterschaft. „Ein richtig großes Event. In Ungarn gibt es 20 bis 30 Klubs, die großteils drei Fahrer entsenden“, erzählt Mallits, dessen BAC-Team für den Wettkampf auf der ehemaligen Europameisterschaftsstrecke verhindert war. Daher startete Franz Mallits einen Aufruf via Facebook und bekam einen Startplatz im C-Team von Yamaha. „Schon lustig, da ich als einziger Österreicher, noch dazu auf einer KTM, mit dabei war“, lacht der Lackendorf, der mit seinem Team übrigens vor der B-Auswahl auf Rang acht landete.