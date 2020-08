Es war ein heftiges Auf und Ab der Gefühle für Dominik Jordanich am vergangenen Wochenende beim letzten Rennen der Österreichischen Rallycross-Serie in der Klasse SuperTouringCars-2000 cc. Der Oberpetersdorfer schaffte nämlich im Racing Center von Greinbach lediglich eine Kurve. Jordanich lag zwar in Führung, als es in die erste Kurve ging, doch dort brach die Antriebswelle seines Hondas. Was zuerst als kleiner Schaden erschien, entpuppte sich später als grober Defekt. „Der restliche Stummel der gebrochenen Antriebswelle steckte im Getriebe fest. Wir konnten das abgebrochene Teil leider nicht entfernen“, erklärt Vater Christian, der seinen Sohn seit jeher als Betreuer zur Seite steht.

Dennoch gab es im Jordy-Lager jede Menge zu feiern. Denn aufgrund der Absage des letzten Rennens in Fuglau, stand schon vor den Rennen in Greinbach fest, dass der Mittelburgenländer Österreichische Motorsportgeschichte geschrieben hatte. Er löste nämlich den tschechischen Serien-Staatsmeister Roman Castoral nach 15 Titeln in Folge am obersten Treppchen ab. „Was viele nicht für möglich gehalten haben, ist endlich eingetreten. Der Staatsmeistertitel bleibt endlich wieder in Österreich und nicht in Tschechien“, freute sich Dominik Jordanich über seinen größten Karriereerfolg.