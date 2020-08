Brütende Hitze und eine technisch höchst anspruchsvolle Sandstrecke, die den Fahrern alles abverlangte, hielt das Team Family-Crosser Mallits aus Lackendorf nicht davon ab, ihrem Hobby nachzugehen. Im ungarischen Gyal stellte man sich der Herausforderung in der Motocross Meisterschaft.

„Auf dieser Strecke gibt es keine Sekunde, in der du dich Ausrasten kannst. Da es ein reiner Sandkurs ist, fahren sich hüfttiefe Löcher und Rillen hinein“, berichtet Franz Mallits. „Solche Sandstrecken gibt es in Österreich nicht. Und da Gyal drei Autostunden entfernt ist, können wir nur ganz, ganz selten auf so einem Untergrund trainieren.“

zVg Fünfter. Lucas Mallits erreichte auf der technisch schwierigen Sandstrecke in Gyal den starken fünften Platz in der Profi-Klasse.

Dennoch gelang es dem Tischlermeister und seinem Sohn Lucas, sich in den Top-Ten zu platzieren. Franz holte in der Klasse Super Senioren den siebenten, Sprössling Lucas in der Kategorie „Profi“ sogar den fünften Platz. „Aber eigentlich ist bei solchen Verhältnissen jeder Finisher ein Gewinner. Da waren alle Piloten wirklich körperlich am Limit“, versucht Franz Mallits einen Einblick über die Belastungen, die auf die Fahrer wirkten, zu zeichnen.

Ebenfalls mit von der Partie war Julian Hruby, der mit einer Tageslizenz in der Kategorie „Tömegsport“ ging und sich hervorragend im vorderen Mittelfeld klassierte.